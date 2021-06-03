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Общество

Холодный фронт с дождями наступает на Нижегородскую область

23 июля 2021 10:10  [154] Общество

Холодный фронт с дождями наступает на Нижегородскую область.

В предстоящие выходные в регионе ожидается понижение температуры воздуха до +13…+16 градусов.

Уже в пятницу, 23 июля, столбик термометра не поднимется выше +23 градусов.

В субботу, 24 июля, ожидается небольшой дождь. Облачно с прояснениями. Похолодает. Столбик термометра опустится до +12 градусов, в ночные часы ожидается понижение температуры.

К воскресенью, 25 июля – переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +10 до +22 в дневные часы. Осадков не ожидается.

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