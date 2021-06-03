МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз Бизнес

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что МегаФон предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.

В 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации, такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Решение "МегаФон Security Awareness" позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.