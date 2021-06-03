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Общество

Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником

24 июля 2021 10:13  [90] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые работники и ветераны сферы торговли!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днем работника торговли.

На протяжении многих веков торговля является динамичной отраслью экономики, показателем благосостояния общества и уровня жизни населения.

Торговля в Нижегородской области постоянно развивается и преображается: расширяются торговые сети, увеличивается охват потребителей и ассортимент товаров, повышается качество изготавливаемой и продаваемой продукции, растет число магазинов в городах и районах региона, появляются магазины шаговой доступности, внедряются современные технологии и методы работы с клиентами. Работа в сфере торговли требует ответственности, самоотдачи, открытости, доброжелательности, но самое главное – умения работать с людьми и находить с ними общий язык.

Выражаю благодарность за ваш добросовестный труд, внимательное отношение и заботу о покупателях. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – отмечается в поздравительной речи.

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Теги:
Евгений Люлин Юбилеи и праздники
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