Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравляет работников торговли с профессиональным праздником. Текст поздравления распространила пресс-службе регионального парламента.

"Уважаемые работники и ветераны сферы торговли!



От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздравляю вас с Днем работника торговли.

На протяжении многих веков торговля является динамичной отраслью экономики, показателем благосостояния общества и уровня жизни населения.

Торговля в Нижегородской области постоянно развивается и преображается: расширяются торговые сети, увеличивается охват потребителей и ассортимент товаров, повышается качество изготавливаемой и продаваемой продукции, растет число магазинов в городах и районах региона, появляются магазины шаговой доступности, внедряются современные технологии и методы работы с клиентами. Работа в сфере торговли требует ответственности, самоотдачи, открытости, доброжелательности, но самое главное – умения работать с людьми и находить с ними общий язык.

Выражаю благодарность за ваш добросовестный труд, внимательное отношение и заботу о покупателях. Желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!" – отмечается в поздравительной речи.