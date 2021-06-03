Избирательные участки Нижегородской области будут обеспечены СИЗами на 100% Общество

Избирательные участки Нижегородской области будут обеспечены СИЗами на 100%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 22 июля провел очередное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе в преддверии выборов. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, представители исполнительной власти, Облизбиркома, Роспотребнадзора и силовых структур.

Напомним, Центральной избирательной комиссией России принято решение о трехдневном голосовании, которое состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

"Ключевой задачей руководителей правоохранительных органов является обеспечение безопасности и правопорядка при проведении голосования, легитимности и прозрачности всего процесса. К сожалению, по объективным причинам в Нижегородской области до сих пор сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. И, судя по нашим даже самым смелым прогнозам, к началу периода голосования ситуация не изменится настолько, чтобы можно было говорить об окончательном избавлении региона от вируса. В сложившихся обстоятельствах наш долг - использовать все доступные возможности обеспечения прав граждан на волеизъявление вместе с деятельной заботой об их здоровье", - сказал Глеб Никитин.

По сообщению председателя избирательной комиссии Нижегородской области Маргариты Красилевской, избирком проводит закупку средств индивидуальной защиты из расчета 100% численности избирателей региона.

"Мы обеспечим СИЗами в необходимом количестве всех, кто может иметь доступ на избирательный участок. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора утром и вечером будет проводиться уборка помещений с дезинфицирующими средствами, будут оборудованы места с наличием одноразовых масок, перчаток и антисептическими средствами для обработки рук - в количестве, достаточном для обеспечения всех участников голосования. Каждому избирателю для голосования предложат одноразовую ручку", - отметила Маргарита Красилевская.

Глава региона поручил правоохранительным органам обеспечить чёткое взаимодействие с избирательными комиссиями и исключить любую возможность возникновения нештатных ситуаций как на участках, так и внутри самих комиссий. Особое внимание правоохранительных органов губернатор обратил на необходимость оперативно реагировать на жалобы избирательных комиссий, касающиеся нарушения порядка в дни голосования, и принимать к нарушителям соответствующие меры.