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Политика

Трехдневное голосование в период пандемии – необходимость, - Валентина Цывова

23 июля 2021 12:45  [91] Политика

Трехдневное голосование в период пандемии – это необходимость. Об этом заявила член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Нижегородской области, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, заместитель председателя комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранения Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021, генеральный директор лечебно-профилактического учреждения "Центр медицинской профилактики ГАЗ" Валентина Цывова.

По ее словам, трехдневное голосование запланировано, прежде всего, для удобства и безопасности избирателей, тем более что количество заболеваний коронавирусом за последнее время, к сожалению, выросло. "Голосование в течение 17, 18, 19 сентября позволит разделить потоки голосующих, избежав скопления людей на участках, минимизировать риски, а также более равномерно распределить нагрузку как на тех, кто обеспечивает избирательный процесс, так и на тех, кто наблюдает за процессом голосования на избирательных участках", - добавила Валентина Цывова.

"Кроме того, Нижегородская область входит в число тех регионов, где можно будет проголосовать онлайн, с любого мобильного устройства, как говорится, не выходя из дома. Для такого голосования нужна только запись на портале Госуслуг. Думаю, что многие воспользуются таким бесконтактным и безопасным способом голосования.
Конечно, на самих избирательных участках будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению мер эпидемиологической безопасности на выборах: обеззараживание помещений для голосования, отсутствие штор на кабинах, защитные экраны на столах, термометрия на входе в помещение, использование средств индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики, санитарная разметка и т.д. – словом, всё предусмотрено", - подчеркнула собеседник.

"А главное – от вируса участников голосования поможет оградить вакцинация и ревакцинация. Помимо рекомендаций Роспотребнадзора о стопроцентной вакцинации всех членов избирательных комиссий, важно, чтобы ответственно к этому вопросу подошли не только члены избиркомов, но и другая, очень многочисленная группа участников избирательного процесса – наблюдатели, которые будут контактировать со многими людьми. Наблюдателям и членам участковых избирательных комиссий необходимо успеть привиться до сентябрьских выборов", - отметила в заключение Валентина Цывова.

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Теги:
Выборы Избирком Коронавирус
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