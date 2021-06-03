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Общество

Два новых дома сдали в эксплуатацию в селе Алешково Богородского района

23 июля 2021 13:12  [61] Общество

Фото: администрация Богородского района

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова 22 июля посетила с рабочим визитом Богородский район Нижегородской области. В рамках мероприятия парламентарий осмотрела новые дома в селе Алешково. Об этом рассказали в администрация Богородского района.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, два восьмиквартирных дома для работников агрофирмы "Искра" были построены за 10 месяцев по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Финансирование строительства происходило за счет федерального, областного и местного бюджетов, а также частных инвестиций. Благодаря этому более 16 семей в ближайшее время получат новое жилье. Наталья Назарова оценила качество квартир и пообщалась с будущими новоселами.

"Дома сданы, в них подключены вода, тепло, а в ближайшее время начнется подача газа. Осмотрев дома, могу сказать, что все квартиры очень уютные и комфортные. В некоторые из них жители уже заселились. Уверена, что новое жилье – это прекрасный задел на будущее. Хочется пожелать будущим новоселам доброй и благополучной жизни в этих квартирах, счастья и семейного тепла", - сказала Наталья Назарова.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в стране, в том числе в Нижегородской области, с 2020 года и рассчитана до 2025 года. Общий объём финансирования госпрограммы в 2020-2025 годах – около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей.

В этом году на реализацию различных проектов по обустройству сельских территорий Нижегородской области будет направлено свыше 1 млрд. рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Программа позволяет строить социальные объекты, жилье для работников агропрома и соцсферы, газифицировать села и деревни, благоустраивать сельские территории – возводить новые детские и спортивные площадки, обновлять уличное освещение, тротуары и пешеходные дорожки.

"На сегодняшний день развитие сельских территорий и повышение деловой активности на селе - одна из основных наших задач. Важно создавать для людей достойные условия. И здесь обеспечение работников комфортным жильем по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в работе по привлечению и закреплению высококвалифицированных кадров на селе. На эти цели в госпрограмме заложена колоссальная сумма. Уверена, что этих средств хватит, чтобы реализовать сотни проектов, дать импульс развитию сел, чтобы качество жизни в них ничем не отличалось от городских стандартов", - отметила Наталья Назарова.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин по итогам съезда "Единой России" поручил до 1 ноября принять ряд мер по комплексному развитию сельских территорий. Они предусматривают, в частности, поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление гражданам льготных кредитов, упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

СПРАВКА:
Основные цели госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

В проектную часть госпрограммы включено пять ведомственных проектов: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях", "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях", "Благоустройство сельских территорий".

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Теги:
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