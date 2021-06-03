Олег Лавричев проинспектировал проблемные объекты благоустройства Советского района Нижнего Новгорода Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев проинспектировал проблемные объекты благоустройства Советского района города, сообщает пресс-служба Гордумы.

По итогам личного приема граждан Олега Лавричева и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Юрия Балашова в Советском районе прошел объезд по вопросам благоустройства. В объезде приняли участие начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Советского района Сергей Костюнин, исполнительный директор Домоуправляющей компании Советского района Алексей Лобастов и руководитель общественной приемной местного отделения партии "Единая Россия" в Советском районе Александра Киселева.

Наводится порядок на детской площадке во дворе дома №18 по ул. Сестер Рукавишниковых. В настоящее время на площадке демонтированы сломанные элементы, скошена трава. Элементы, нуждающиеся в ремонте, будут окрашены, заверил ДУК. Также по просьбе местных жителей будет вырублена (измельчена и вывезена) прикорневая поросль американских кленов. Кроме того, жители попросили взять на контроль уборку контейнерной площадки, на которой периодически скапливается крупногабаритный мусор.

Алексей Лобастов продемонстрировал участникам объезда отремонтированную входную группу подъезда №1 дома №16. Здесь были проведены работы по восстановлению крыльца бетоном и гидроизоляции козырька подъезда. В ближайшее время будут проведены аналогичные работы по ремонту входной группы подъезда №1 дома №18.

Жители улицы Сестер Рукавишниковых неоднократно обращали внимание на отсутствие тротуара вдоль части жилых домов на участке от улицы Горловская до улицы Заярская, в том числе напротив детского сада №284. Жильцы этих домов попадают из подъездов сразу на проезжую часть. Небезопасно нахождение на проезжей части и родителей с детьми, особенно в зимний период. В ходе объезда достигнута договоренность рассмотреть возможность установки "лежачего полицейского" напротив детского сада и о разработке сметы на создание тротуара.

Начались работы по ремонту входной группы подъезда №1 дома №14 по улице Шорина. В настоящее время здесь идут работы по разборке лестницы с последующей установкой новой. Ремонт входной группы подъезда №2 запланирован на следующий год.

Участники объезда осмотрели благоустройство сквера на улице Бекетова, 38. Здесь местные жители попросили сделать пешеходную дорожку, которая бы вела из сквера к остановке общественного транспорта около развлекательного центра "Победа".

После встречи с жителями дома №15 по улице Нартова было принято решение о проведении ямочного ремонта дворовой территории асфальтовой крошкой.

Отремонтировать дорогу около своего дома также попросили жители дома №60/14 по проспекту Гагарина.

Завоз грунта во двор дома № 8 по улице Кулибина для благоустройства территории после сноса сараев, о котором просила местная жительница Надежда Нефедова, запланирован на следующую неделю.