Баннеры с социальной рекламой о соблюдении ПДД появились вдоль нижегородских дорог Общество

Баннеры с социальной рекламой о соблюдении ПДД появились вдоль дорог в Нижегородской области, сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Стоит отметить, что Нижегородская область еще недавно лидировала по количеству ДТП с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Только за 6 месяцем текущего года на территории региона произошло 180 подобных ДТП, в которыз 25 человек погибли еще 260 получили ранения различной степени тяжести.

Как отметил врио начальника Управления ГИБДД по Нижегородской области полковника полиции Сергея Китаева, проблема аварийности в области стоит очень остро, основная причина – превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии опьянения. "Свыше половины всех автоаварий тем или иным образом связаны с неправильным выбором скоростного режима, не соблюдая который водители совершают столкновение, съезды с дорог или выезжают на полосу встречного движения, совершая лобовое столкновение с едущим на встречу транспортом", - отметил Сергей Китаев.

Баннеры вдоль дорог установлены Нижегородской Госавтоинспекцией в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего же на дорогах региона планируется установить свыше 100 баннеров во всех районах Нижегородской области.