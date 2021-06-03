Две дороги на въезде в Большое Мурашкино отремонтировали по нацпроекту за 50 млн рублей Общество

Две дороги на въезде в Большое Мурашкино Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ремонт коснулся дорог Большое Мурашкино – Бутурлино и Большое Мурашкино - Перевоз. Протяженность одного участка – 2,690 км, второго – 1,1 км. Суммарная стоимость работ – около 50 млн рублей.

В рамках строительных работ на дорогах были уложены два слоя асфальтобетона, в составе которого 50% гранитного щебня. На дороге также укреплены обочины и нанесена разметка со световозвращающими элементами. Гарантия на работы составляет пять лет.

В настоящее время в Большемурашкинском районе в рамках нацпроекта ремонтируют четыре участка дорог суммарной протяженностью около 10 км.

Напомним, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Также в рамках нацпроекта проходит модернизация пассажирского транспорта в агломерациях и развитие федеральной магистральной сети.