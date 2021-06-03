Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 24 июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде 24 июля на весь день временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

В частности, ограничения будут действовать с 00:01 до 23:59 24 июля. В это время будет приостановлено движение транспорта по Нижневолжской набережной - на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади. Кроме того, движение будет перекрыто на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Объезд будет организован по прилегающим улицам, отметили в ведомстве.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что для удобства передвижения горожан в ночь с 24 на 25 июля до 01:00 будет продлена работа метро. Движение поездов планируется организовать с интервалом 20 минут. Работа метрополитена 25 июля возобновится с 05:15.

Напомним, ограничения вводятся в связи с проведением на Нижневолжской набережной фестиваля "Столица закатов", в рамках которого 24 июля выступят Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы". Кроме того, после завершения концертной программы в акватории Волги пройдёт грандиозный фейерверк.

Ранее также сообщалось, что на Нижневолжской набережной вводятся временный запрет на парковку и движение транспорта слева и справа от памятника "Катер "Герой". Такие меры введены на время подготовки и проведения международного спортивного мероприятия X-WATERS Volga 2021.