Лучшая медсестра России работает в Нижегородской областной больнице им. Н. А. Семашко Общество

Лучшая медсестра России работает в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко, сообщает пресс-служба правительства региона.

В июле 2021 года были подведены итоги всероссийского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием". В номинации "Лучшая медицинская сестра" первое место заняла операционная медсестра операционного блока больницы им. Н. А. Семашко Нина Гонзюх,

Как отметил главврач больницы им. Н.А. Семашко Николай Миронов, Нина Гонзюх работает в больнице им. Н. А. Семашко с ноября 2013 года. За последние три года она ссистировала при 7 903 операциях.

Замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов отметил, что кадровое обеспечение - одно из приоритетных направлений в работе регионального минздрава, напомнив при этом, что правительством региона разработаны меры социальной поддержки, направленные на привлечение и закрепление медицинских специалистов.