Операцию с использованием флуоресцентного красителя впервые провели в Нижегородском онкодиспансере Общество

Операцию с использованием флуоресцентного красителя впервые провели в Нижегородском онкодиспансере, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Операция была проведена у пациента, у которого был диагностирован рак желудка.

Стоит отметить, что маркировка лимфоузлов флуоресцентным красителем – индоцианином зеленым (ICG) - позволяет определить границы опухоли и повысить точность хирургического лечения.

Специальная эндоскопическая стойка с поддержкой технологии ICG стоимостью 6,2 млн рублей была закуплена в Нижегородский областной клинический онкологический диспансер в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" в 2021 году.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями является важнейшим направлением нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и включает в себя 8 федеральных проектов.