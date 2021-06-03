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Общество

Пестролистные деревья и кустарники высадили в сквере им. Евстигнеева в Нижнем Новгороде

26 июля 2021 15:03  [120] Общество

Ландшафтная композиция с деревьями и кустарниками, созданная специалистами с расчетом на яркое цветение в течение всего сезона, появится в сквере имени Евгения Евстигнеева в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил Юрий Шалабаев, в Нижнем Новгороде продолжается масштабная программ озеленения, и в этом году высаживается в десятки раз больше цветов и деревьев, чем в прошлые годы.

В сквере уже посадили центральный элемент ландшафтной композиции – дуб красный, которому уже 5 лет. Еще в сквере высадят 13 лип и 22 спиреи.

Крупномеры лучше приживаются в отличии от молодых саженцев, и как отметил Юрий Шалабаев, посадка взрослых деревьев будет учитываться в дальнейшем при планировании работ.

Кроме того, Юрий Шалабаев дал поручение главам районов Нижнего Новгорода осуществлять полив деревьев и цветников в Нижнем Новгороде в утренние и вечерние часы.

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Теги:
озеленение Сквер Юрий Шалабаев
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