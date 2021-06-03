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Общество

Студенты учебных заведений региона пройдут стажировку в Нижегородском водоканале

26 июля 2021 17:15  [66] Общество

Студенты учебных заведений региона пройдут стажировку в Нижегородском водоканале, сообщает пресс-служба мэрии.

Отметим, что на сегодняшний день в разных подразделениях предприятия оплачиваемую кросс-функциональную стажировку проходят 14 студентов нижегородских вузов и ссузов.

В этом году в Нижегородском водоканале проведен набор по направлениям: строительство, химия, метрология, энергетика, юриспруденция, информационные технологии, связь, сварочные работы. Кросс-функциональная стажировка проходит с марта по август.

В ходе стажировки с ребятами заключаются срочные трудовые договоры и предоставляется возможность работы по гибкому графику. За свои труды студенты получают заработную плату. Основной мотивацией для ребят является участие в решении интересных задач и проектов, возможность попробовать свои силы в разных направлениях в рамках полученной специальности, приобрести опыт, который является залогом их востребованности на рынке труда. На время стажировки к каждому студенту прикрепляется наставник, который обучает стажера и следит за правильностью исполнения порученных задач.

Начальник управления по работе с персоналом АО "Нижегородский водоканал" Валерия Тихонова отметила, что за период действия проекта, который стартовал в 2017 году, стажировку прошли уже 89 ребят. "15 из них стали членами нашей профессиональной команды. Результаты проекта вдохновили нас расширить его границы, поэтому с 2020 года участниками проекта являются не только выпускники ВУЗов, но и учащиеся средних профессиональных учебных заведений по востребованным в организации профессиям. Сегодня это выпускники строительного техникума и техникума отраслевых технологий", - добавила она.

Студенты, успешно прошедшие стажировку, зачисляются в кадровый резерв, а при наличии вакантных позиций попадают в штат водоканала.

Подробности о стажировке можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону +7 (831) 246-99-24.

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Теги:
Водоканал Студенты
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