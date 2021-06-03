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Общество

Более 19 тысяч сообщений нижегородцев поступило в июне через платформу "Госуслуги. Решаем вместе"

26 июля 2021 18:32  [79] Общество

Более 19 тысяч сообщений нижегородцев поступило через платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе" за июнь. Об этом заявил директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов.

Он подчеркнул, что платформа пользуется спросом. В первую очередь залогом популярности является высокое качество ответов на вопросы от органов власти. ЦУР как оператор всех обращений граждан, поступающих через интернет, активно способствует качественному решению проблем.

Распопов также рассказал, что в ближайшее время на портале "Карта жителя Нижегородской области" появятся новые полезные функции: присоединение скидочных карт партнёров проекта в личном кабинете пользователя и проверка результатов медицинских тестов.

Также развиваются сервисы и на региональном портале госуслуг. Так, на gu.nnov.ru появилась возможность получить разрешение на строительство или продлить его срок действия.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.

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Теги:
Госуслуги ЦУР
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