Детский сад и школу капитально ремонтируют в Перевозе в рамках госпрограммы Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Перевозе нижегородской области осуществляются мероприятия в рамках государственной программы "Капитальный ремонт образовательных учреждений Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы". В перевозском детском саду "Малышок" выполнена замена системы отопления и оконных блоков на общую сумму более 1,8 млн рублей, а в Танайковской общеобразовательной школе ведется капитальный ремонт кровли и спортивного зала.

Согласно информации на сайте НРО партии "Единая Россия", общий объем финансирования этих работ составляет 4,9 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин отметил, что программа капитального ремонта школа и детских садов уже доказала свою эффективность.

"Жалобы на состояние школ и детских садов звучат довольно часто, когда я общаюсь с жителями районов области. Это беспокоит практически всех, ведь от состояния таких учреждений напрямую зависит демографическая ситуация. Вместе с депутатским корпусом была подготовлена соответствующая программа, благодаря чему удалось отремонтировать десятки детских садов и школ в Нижегородской области. Мы очень рады, что решение о создании федеральной программы принял Владимир Путин. Это даст хороший синергетический эффект, поможет развитию и нашего региона", - отметил Глеб Никитин.

Ход ремонтных работ в Перевозе проинспектировал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

"Для муниципалитетов проводить капитальный ремонт образовательных учреждений за счет своих ресурсов – подчас непосильная задача. В Нижегородской области по инициативе секретаря регионального отделения партия "Единая Россия" Глеба Никитина уже успешно действует программа ремонта школ и детских садов. Решение президента России о создании федеральной программы даст нам еще больше возможностей", - отметил Евгений Лебедев.

Он подчеркнул, что в Перевозе капитальный ремонт образовательных учреждений ведется активно и на должном уровне. "Детский сад был построен в 1978 году. Сейчас здесь заменили полы, полностью сделали крышу. Убежден, что ребятишкам будет комфортно", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Директор Танайковской школы Светлана Страхова рассказала, что школа построена три десятилетия назад, капитального ремонта здесь до сих пор не проводилось ни разу. "Наконец, в новом учебном году школа встретит своих учеников обновленной. На ремонт кровли выделено 3 миллиона рублей, а на ремонт зала – 1,8 миллиона. Это большое дело", - отметила она.

Евгений Лебедев добавил, что школа производит хорошее впечатление. "Современная и комфортабельная, она, ко всему прочему, является еще и одной из самых больших в округе. Здесь обучаются 120 детей. Для села это немало", - сказал депутат.

В Перевозском районе сейчас проживает около 15 тысяч жителей. И все чаще молодые люди остаются жить именно тут, а не переезжают в большие города.

"Мы стремимся к тому, чтобы молодежь оставалась в районе. У нас есть колледж, много студентов. Потенциал у Перевоза есть", - отметила глава местного самоуправления городского округа Перевозский Наталья Трунина.