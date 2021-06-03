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Культура и отдых

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде

27 июля 2021 09:47  [84] Культура и отдых

Международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest откроется в Нижнем Новгороде 29 июля на площадке Арсенала, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На конкурс поступило более трех тысяч заявок из 70 стран. Поскольку в прошлом году фестиваль был отменен, отборочная комиссия рассматривала заявки, поступившие за два года. В итоге в основной конкурс смотра веб-контента вошло 44 проекта, а в конкурс первых серий отобрали 10 "пилотов". Отбор прошли успешно проекты из Бразилии, США, Кореи, Швейцарии, Уругвая, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Канады, Германии, Испании, Израиля, Нидерландов, Казахстана и других стран.

Стоит отметить, что Россию представляют 17 веб-сериалов и шесть "пилотов".

Создатель фестиваля Антон Калинкин отметил, что "программа этого года, а конкретнее - российская ее часть - подтверждает, что за три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью медиа-пространства и нашей киноиндустрии".

По его словам, на сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. В последнее время интерес к русскому контенту очень высок на мировых фестивалях: российские веб-сериалы - в конкурсе практически всех международных веб-смотров.

Среди российских проектов в основном конкурсе – продолжение популярного веб-сериала "Миллионер из Балашихи" и второй сезон "Типа кино".

Также в программе представлено множество проектов, снятых в сотрудничестве с популярными онлайн-кинотеатрами, телеканалами и социальными сетями.

В связи тем, что конкурсный отбор прошло большое количество российских проектов, организаторы фестиваля приняли решение в этом году добавить номинацию "Лучший российский веб-сериал".

Победителей определит международное жюри, куда войдут сценаристы, писатели и режиссеры Олег и Владимир Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса Ольга Сутулова, основатель и директор веб-фестиваля Rio Web Fest Леандро Силва, а также актриса, режиссер и директор фестиваля веб-сериалов в Бильбао Роуз оф Доллз. Кроме того, в жюри вошел французский телевизионный сценарист и энтузиаст мирового веб-движения Жоэль Бассажэ.

Кроме показов конкурсных работ, во время фестиваля для его участников пройдут круглые столы, дискуссии и питчинг дебютантов. Также в рамках Realist Web Fest будут организованы показы российских веб-сериалов из конкурсной программы, которые смогут посетить все желающие. Сеансы состоятся 29, 30 и 31 июля в 18:00 в кинотеатре "Орленок".

Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте: http://webfestival.ru.

Напомним, что Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов, который показывает веб-контент со всего мира. С конца 2018 года от стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup). Фестиваль проходит при поддержке правительства Нижегородской области.

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Теги:
Арсенал Кинематограф культура
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