Мужчина погиб под обвалом досок на лесопилке в Ветлужском районе Нижегородской области. По факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, утром 14 июля у д. Мошкино Ветлужского района на лесопилке во время работ по укладке досок, произошло их обрушение. От полученных повреждений 43-летний мужчина скончался.
Расследование продолжается.
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