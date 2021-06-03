Мужчина погиб под обвалом досок на лесопилке в Ветлужском районе Происшествия

Мужчина погиб под обвалом досок на лесопилке в Ветлужском районе Нижегородской области. По факту смерти рабочего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, утром 14 июля у д. Мошкино Ветлужского района на лесопилке во время работ по укладке досок, произошло их обрушение. От полученных повреждений 43-летний мужчина скончался.

Расследование продолжается.