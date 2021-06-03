Профессор СамГУПС за взятку от студента пойдёт под суд в Нижнем Новгороде, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Профессор кафедры общеобразовательных дисциплин филиала Самарского госуниверситета путей сообщения в Нижнем Новгороде обвиняется в получении взятки в размере 50 тысяч рублей от старосты группы заочного отделения. Расследование уголовного дела завершено.
Материалы дела направлены в райсуд Ленинского района Нижнего Новгорода.
Напомним, что в апреле 2021 года преподаватель СамГУПС получил взятку. За 50 тысяч рублей он должен был поставить студентам зачёты без проверки знаний.
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