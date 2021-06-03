"Институты гражданского общества гарантируют прозрачность и легитимность выборов", - Лилия Ульмаева Политика

"Институты гражданского общества гарантируют прозрачность и легитимность выборов", - заявила эксперт нижегородского общественного штаба по наблюдению за выборами-2021, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Лилия Ульмаева говоря о сотрудничестве политических партий и Общественной палаты Нижегородской области в процессе обеспечения общественного наблюдения на выборах.

"В современном избирательном процессе большую роль играют институты гражданского общества, формирующие условия для прозрачности процедуры выборов и гарантирующие их легитимность. Важнейшую роль в этом играют Общественные палаты России, которые поддерживают тесный контакт с обществом, с одной стороны, и с политическими институтами, с другой", - отметила Лилия Ульмаева.

По ее словам, на предстоящих выборах-2021 Общественные палаты выступают своеобразным мостиком между партиями и их избирателями, гарантируют прозрачность избирательных кампаний, оказывают помощь и поддержку, подготавливая и реализуя процесс общественного наблюдения. "В их руках - мощный ресурс в виде заинтересованных активных граждан, а также их партнеров, СМИ, органов государственной власти, волонтеров, Ассоциации независимого общественного мониторинга", - отметила эксперт.

"Общественная палата Нижегородской области является ведущей организацией, обеспечивающей общественный контроль на выборах, подготавливая и обеспечивая независимое общественное наблюдение в единые дни голосования - на выборах в Государственную Думу, Законодательное собрание Нижегородской области и ряд муниципалитетов. Особенно важно партиям сотрудничать с Общественными палатами в период регистрации их участия в выборах, где нужно иметь общественную поддержку и обеспечить прозрачность процедуры, препятствуя возможным нарушениям и дискредитации выборов", - заключила Лилия Ульмаева.