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Общество

Олег Лавричев стал участником онлайн-приложения добрых дел "МЫ"

27 июля 2021 13:37  [53] Общество

Фото: пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 26 июля года принял участие в церемонии награждения победителей личного и командного рейтинга участников онлайн-движения "МЫ". Мероприятие состоялось в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО). Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.

Олег Лавричев рассказал, что также зарегистрировался на онлайн-платформе и присоединился к движению. Он отметил, что за год работы приложение "МЫ" стало целым социальным движением, которое позволяет людям самых разных возрастов реализовывать различные социальные проекты и общественные инициативы.

"Тысячи неравнодушных нижегородцев за год сделали более тридцати тысяч полезных дел. Это то, что действительно востребовано сегодня", - сказал Олег Лавричев.

Председатель Думы также добавил, что движение имеет поддержку коммерческих организаций, экспертов и общественников: "Любое движение живет, когда есть ресурс поддержки. Сложно прожить только на энтузиазме. Очень важно, чтобы эти добрые дела, которые формируют одно большое общее дело, были поддержаны людьми, которые имеют желание и возможность такой поддержки".

Сооснователь движения "МЫ", руководитель НРО ВООД "Волонтёры Победы", депутат Гордумы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина сообщила, что движение "МЫ" планирует выйти и на федеральный уровень.

"Как человек из добровольческой среды, я понимаю, что эта площадка пример открытости, максимальной прозрачности и честности, а самое главное, помощи", - поделилась Мария Самоделкина.

Напомним, пять лучших волонтёрских команд онлайн-движения "МЫ", созданного в Нижегородской области, по итогам своей добровольческой деятельности получили гранты от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, 80 победителей личного рейтинга получили индивидуальные призы: современные гаджеты, сертификаты в магазины и билеты в нижегородские музеи.

СПРАВКА:

Первое в России онлайн-движение "МЫ" было создано в Нижегородской области в марте 2020 года на базе одноименного мобильного приложения. За время существования проекта его участниками стали 10 473 пользователя. Зарегистрировано 28 986 добрых дел, верифицированных через приложение, в 709 событиях.

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Теги:
Гордума Олег Лавричев Социальные проекты
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