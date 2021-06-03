Следователи СУ СК считают курение причиной пожара в Воротынце, где погиб человек Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Следователи СУ СК России по Нижегородской области считают курение основной причиной пожара в Воротынце 27 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте регионального управления.

Пожар произошел этим утром в 6:34 в жилом доме на ул. Свободы. На пепелище обнаружено тело 53-летнего мужчины.

При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи установили, что погибший злоупотреблял спиртным.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.