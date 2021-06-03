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Общество

Нижегородские пользователи приложения "МЫ" получили гранты на сумму 220 тысяч рублей

27 июля 2021 16:04  [72] Общество

Пользователи приложения "МЫ" получили гранты на сумму 220 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В сообщении говорится, что по итогам июня 10 лучших проектных команд получили гранты от 10 до 50 тысяч рублей. Лучшей признана команда "Добродети".

По результатам личного рейтинга победителем стала Ксения Полушкина, которая нагружена именным дипломом и денежным сертификатом.

Также 50 лидеров платформы получили именные и командные дипломы, гранты на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, сертификаты в крупнейшие магазины на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, а также сертификаты в ресторан и билеты в нижегородские музеи.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к движению "МЫ".

"Нижегородская область всегда была регионом, где люди могут проявить инициативу и объединиться для того, чтобы сделать что-то хорошее. В последние годы эта черта ярко отразилась в развитии волонтёрского движения. Тысячи людей, вкладывая свои силы и время, делают добрые дела и помогают другим. Конечно, столь масштабная деятельность была бы невозможной без появления современных цифровых платформ, где люди находят единомышленников. Приложение "Мы" не только вобрало в себя лучшие возможности социальных сетей, но и дало новые возможности для реализации различных инициатив. Убежден, что стремление делать добрые дела должно поощряться", - отметил Глеб Никитин.

В мероприятии принял участие председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Олег Лавричев. "Приложение "МЫ" - это удивительный социальный эксперимент, который показал себя наилучшим образом. Мы нашли тысячи, десятки тысяч неравнодушных нижегородцев, которые уже сделали более 30 тысяч полезных дел, а созданная платформа «МЫ» стала основой целого движения. Я хотел бы, чтобы оно не только набирало обороты, расширяя круг сторонников и участников, но и получало хорошую ресурсную поддержку от тех, кто имеет такие возможности", - отметил Олег Лавричев.

Пользователи приложения онлайн-движения "МЫ" – общественные объединения и неравнодушные граждане, которые могут принимать участие в социально значимых событиях или инициировать собственные проекты. Пользователи приложения создают и реализуют полезные инициативы, становятся лидерами рейтинга и получают поощрения за проявленную активность.

Напомним, открытие штаба общественного движения "МЫ" состоялось в Нижнем Новгороде в начале марта. За время работы приложения количество участников онлайн-площадки мобильного приложения "Мы" увеличилось на 8 тысяч пользователей и достигло отметки в 13 тысяч.

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Теги:
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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