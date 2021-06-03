Идея о поддержке школьников-победителей олимпиад войдет в Народную программу "Единой России" Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Предложение победителя Международной Олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина по поддержке призеров-олимпиадников будет включено в Народную программу "Единой России" и доработано к сентябрьскому форуму "Путь к успеху". Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Как сообщается на сайте НРО "Единой России", данная идея прозвучала на встрече с педагогами в Региональном центре "Вега". По мнению Михаила Хандохина, необходимо создать равные условия поддержки и вознаграждения - и тогда количество участников и победителей школьных Олимпиад будет расти.

На сегодня в России действует система премирования призеров международных олимпиад. Образовательный центр "Сириус" по поручению президента России выплачивает вознаграждение за золотую медаль - 1 миллион рублей, за серебряную – 500 тысяч рублей, за бронзовую – 400 тысяч. В 2021 году премии получили 35 победителей международных олимпиад 2020 года и 22 национальных тренера, а годом ранее 37 премий получили 36 победителей международных олимпиад 2019 года и 36 тренеров. Медалисты также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Михаил Хандохин обратил внимание на то, что в регионах существуют собственные, но чаще всего вовсе отсутствуют системы поддержки призеров олимпиад по школьным предметам. Это порождает конкурентные преимущества, не обусловленные научным или предметным интересом школьников.



"Как мне кажется, хорошей бы идеей было создание федеральных премий, единых для всех призеров олимпиад. Это было бы по аналогии с центром "Сириус" действием по объединению школьников из всех регионов. Иначе получается социальная несправедливость. Из-за этого дети переезжают из регионов. Происходит отток", – заявил Михаил.

Елена Шмелева отметила верность наблюдений Михаила Хандохина. Поддержка на федеральном уровне уже действует, но на уровне регионов отсутствует единый подход. Его необходимо разработать вместе с экспертным, преподавательским сообществами, учесть мнение самих олимпиадников и обязательно связать систему с социально-экономическими интересами регионов.

"По решению президента Российской Федерации премии для победителей международных олимпиад, их педагогов учреждены и выплачиваются: это огромный труд и успех. Ты совершенно справедливо говоришь о необходимости внимания ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников. На этой базе – системная поддержка роста педагогов, и победителей. В региональных этапах, муниципальных этапах хотелось бы их равной доступности для каждого ребенка в регионе, связи предметного знания с интересами развития регионов. И с точки зрения интеграции образования и социально-экономического роста, наверное, это основной маркер: насколько востребованы педагоги, которые готовят олимпиадников, и олимпиадники, которые потом приходят эти важные для каждого из нас проекты развивать", – отметила Елена Шмелева, обращаясь к Михаилу Хандохину.

"Победы на крупных международных соревнованиях большая гордость как для региона, так и для страны в целом. Но путь к ним начинается с олимпиад муниципального и регионального уровня. Считаем очень правильным разработать систему поддержки и школьников, и педагогов. Это дало бы им дополнительную мотивацию к достижению все новых и новых успехов", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Идея Михаила Хандохина войдет в Народную программу "Единой России", сообщила Елена Шмелева, и затем будет доработана для представления на V Форуме "Путь к успеху", который пройдет в сентябре в "Сириусе".