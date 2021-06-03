Елена Шмелева предложила нижегородскому педагогу подключиться к разработке программ по подготовке молодых учителей Общество

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев посетили региональный центр "Вега" и поздравили педагога-наставника Олега Бондарева с победой его ученика – 11-классника школы №7 – Михаила Хандохина на Международной олимпиаде по биологии.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, Елена Шмелева предложила Олегу Бондареву, который является преподавателем кафедры ботаники и зоологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, подключиться к разработке программ подготовки молодых учителей на базе регионального центра. По ее мнению, успех Олега Бондарева и Михаила Хандохина можно конвертировать в системную подготовку педагогов по биологии и обучение талантливой молодежи.

"Системы физматшкол, например, регулярно показывают свою состоятельность как модель. А когда речь идет о биологии, о программах генетики, то нужно эту модель «пересобирать»: с учетом дополнительного образования, региональных центров, работающих по модели "Сириуса". Поэтому предлагаю Олегу Бондареву привлечь к этой работе группу молодых педагогов, чтобы на базе школы №7 Нижнего Новгорода воспроизводить подготовку современных специалистов для всего региона", - сказала Елена Шмелева.

Как напомнили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, ГБУ ДО "Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" был открыт в 2019 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». «Вега» работает по модели образовательного центра "Сириус".

"Руководители и педагоги центра "Вега" проводят большую работу со школьниками. Только в прошлом году в образовательную деятельность центра "Вега" было вовлечено более 12 тысяч школьников из всех районов Нижегородской области. Различные форматы очных и дистанционных образовательных программ центра "Вега" помогают школьникам определиться с траекторией своего развития. Ребенок пробует себя в разных сферах – науке, искусстве, спорте – и находит то, что ему больше нравится", - отметил Андрей Гнеушев.

Как уже сообщалось, в рамках поездки в Нижний Новгород сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева планирует посетить образовательные учреждения, принять участие в круглых столах и во встречах с родительским, преподавательским и экспертным сообществами.

Напомним, Михаил Хандохин, ученик 11-го класса школы №7 Нижнего Новгорода, стал одним из «золотых» медалистов 32-й Международной биологической олимпиады школьников (IBO Challenge 2021), которая прошла в Лиссабоне (Португалия). С успехом Михаила поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Победы на таких соревнованиях не только являются важнейшим личным достижением, но и дают возможность гордиться за регион. Международная олимпиада - это огромная конкуренция, тем более в такой актуальной дисциплине, как биология. Желаю Михаилу дальнейших успехов, благодарю родителей и педагогов за их вклад", - сказал Глеб Никитин.