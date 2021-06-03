"Санкционные сыры" уничтожены в Нижегородской области

"Санкционные сыры", изъятые на одном из рынков Нижнего Новгорода, уничтожены, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора.
Партия сыров, ввезенных их стран Евросоюза, была изъяты и уничтожена. Всего было уничтожено 5 кг. сыра.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.
Сотрудники Россельхознадзора просят обо всех случаях реализации "санкционных продуктов" сообщать по тел. (831) 435-51-59 с 09:00 до 18:00, (831) 269-21-64 круглосуточно.
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