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Общество

"Швейцария" должна стать одним из ключевых центров городской жизни", - Глеб Никитин

27 июля 2021 18:59  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области; Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел выездное совещание в парке "Швейцария" совместно с главой города Юрием Шалабаевым, заместителями главы региона Андреем Бетиным и Сергеем Морозовым, заместителем председателя правительства области Олегом Берковичем, представителями регионального правительства, администрации города, подрядных организаций.

В парке "Швейцария" в настоящее время задействовано около 550 рабочих, используется 75 единиц техники. Завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных дорожек, создание детских и спортивных площадок, беговой дорожки. В парковых павильонах ведутся работы по внутренней отделке. Продолжается озеленение, создание систем освещения и видеонаблюдения. Завершены работы по строительству веревочного городка и скейт-парка. Идет подготовка к пусконаладке большого фонтана.

"Десятилетиями, по сути, никто не занимался парком. Здесь осуществлялась стихийная застройка, не было нормального освещения, туалетов и необходимых коммуникаций – огромная небезопасная территория такого "парка из 90-х". Реконструкция позволяет уменьшить площадь застройки, при этом вместо вечно дымящих кафе-"шашлычных" появляются детские площадки, образовательные и спортивные объекты. Парк будет безопаснее, уютнее, удобнее для родителей с детьми и для пожилых людей. Благодаря такому комплексному благоустройству в Нижнем Новгороде появится новая точка притяжения для жителей и гостей", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор поставил перед Юрием Шалабаевым задачу по подготовке парка к открытию.

"Подрядная организация работает с опережением сроков, указанных в контракте. Нужно, чтобы команда, которой предстоит заниматься развитием парка, была готова к запуску основных образовательных и культурных площадок. «Швейцария» должна стать одним из ключевых центров городской жизни", - добавил Глеб Никитин.

Фотографии: БЫЛО/СТАЛО

 

 

 

 

 

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Теги:
800-летие Благоустройство Парк Швейцария
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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