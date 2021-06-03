"Капремонты школ должны стать комплексными программами благоустройства", - Елена Шмелева Политика

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетила школу №29.

Как сообщается на сайте НРО партии "Единая Россия", завуч учебного заведения Екатерина Нуждина ранее обратилась на Прямую линию с Владимиром Путиным и рассказала, что подрядчик срывает капитальный ремонт. С текущими темпами работы есть риск не успеть к началу учебного года. Елена Шмелева приехала лично поддержать руководство школы и повысить социальную ответственность строителей. В ходе изучения ситуации она предложила расширить стандартную практику капитальных ремонтов школ, сделав их, по сути, комплексными программами развития образовательных учреждений.

Свое обращение Екатерина Нуждина решила отправить на Прямую линию, когда не смогла добиться от подрядной организации, осуществляющей капремонт школы, обеспечить нормальную скорость работ. По словам завуча, на объект выходило всего по 2-3 ремонтника.

"Подрядчик работает очень медленно. Работы осталось не так и много. А можно все сделать за неделю при желании. Очень хочется все успеть до 1 сентября и въехать в отремонтированную школу. Надежда на Вас", - написала Екатерина Нуждина в своей заявке на Прямую линию.

Елена Шмелева осмотрела ремонтируемую школу, выслушала объяснения представителей подрядной фирмы. В день визита сопредседателя ОНФ, конечно, их было гораздо больше, чем обычно.

Напомним, что Президент Владимир Путин на Съезде партии «Единая Россия» 19 июня поручил подготовить программу капремонта школ до 2026 года. На сегодняшний день, по оценке главы государства, 60% нуждается в текущем ремонте, 10% - в капитальном.

Как отметил губернатор Нижегородской области, секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, регион один из первых в стране внедрил программу капитального ремонта школ и детских садов. За период 2019-2020 годов был выполнен комплексный капитальный ремонт в 10 школах и капитальный ремонт по отдельным видам работ в 147 школах и в 156 детских садах. На эти цели было выделено более 1,8 млрд рублей из бюджета региона. В 2021 году запланирован комплексный капремонт – в 8 школах и капремонт по отдельным видам работ в 58 школах и в 76 детских садах.

"Прекрасно помню, как много было обращений из Нижнего Новгорода и районов области с жалобами на состояние школ и детских садов. Точечных решений было недостаточно, и я принял решение о создании отдельной программы капремонта школ, а потом и детских садов. Инициатива Президента России по запуску федеральной программы позволит расширить эту работу", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что область уже направила информацию в Министерство просвещения России по потребности школ Нижегородской области в проведении капитального ремонта зданий.

"Контроль за подрядными организациями при выполнении капитального ремонта один из обязательных факторов успешной реализации программы. Поручил главе города Юрию Шалабаеву лично контролировать процесс на данном объекте", - отметил Глеб Никитин.

По словам Елены Шмелевой, для контроля добросовестности подрядчиков – достаточно инструментов. Сам же капремонт должен служить школе не просто способом обновить стены, а становиться комплексным решением, своего рода, проектом развития.

"Наша задача остается прежней – создавать доступную образовательную среду. Для этого, в том числе, сейчас разрабатывается программа капитального ремонта школ на ближайшие пять лет. Тем не менее, сам капремонт школ сегодня нужно пересматривать и содержательно расширять. Мы говорим про комплексное развитие. Инфраструктура не может возникнуть на месте плотной застройки, она должна возникать здесь – на базе ядра, которое будет развиваться. Тут надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры. При начале такого проекта, необходимо начинать учитывать, по каким программам будут учиться дети и работать педагоги. Поэтому важно, чтобы муниципалитет выступал квалифицированным контроллером и включал ремонт школы в процессы комплексного благоустройства территорий. Ремонт школы, как очень важного социального объекта и процессы улучшения среды жизни должны идти синхронно. И следующий шаг – привлекать для формирования проекта капремонта родительское сообщество и коллектив учреждения, чтобы они участвовали в этих процессах и видели их", - считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Представители минобразования Нижегородской области обратились к Елене Шмелевой с просьбой также включить в Народную программу "Единой России" предложение дополнить проекты капремонтов школ задачами по обновлению оборудования. По словам Шмелевой, предложение отражает комплексный подход к капремонту школ и будет включено в Народную программу.

"Программа капремонта образовательных учреждений была запущена в Нижегородской области еще в 2019 году – тогда инициативу фракции "Единая Россия" поддержал губернатор Глеб Никитин. Только за 2020-2021 год на эти цели из областного бюджета было выделено более 2,5 млрд рублей. Но, безусловно, этого недостаточно. И мы рады, что сейчас наша инициатива вышла и на федеральный уровень. Это позволит нам охватить капитальным ремонтом еще большее количество городских и сельских школ. Мы уже направили заявку на сумму более 18 млрд рублей в федеральный центр для приведения всей материальной базы наших образовательных учреждений в нормативное состояние. Кроме того, сегодня, на наш взгляд, важно не только проводить капитальный ремонт, но и закупать современное техническое оборудование в школы. Поэтому предложили включить и этот блок в данную федеральную программу", - отметила заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции "Единой России" Ольга Щетинина.

В заключение визита в образовательное учреждение Елена Шмелева сообщила, что активисты ОНФ приедут в конце августа и 1 сентября, чтобы убедиться в завершении ремонта и начале работы школы.