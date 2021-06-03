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Бизнес

Нижегородский филиал Т Плюс запустил сайт с информацией о перекладках тепловых сетей в Дзержинске и Кстове

28 июля 2021 10:33  [89] Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" разместил информацию об адресах и сроках плановых перекладок тепловых сетей в Дзержинске и Кстове на новом интернет-ресурсе http://tplusnnovgorod.tilda.ws/.

Как сообщает пресс-служба компании, в 2021 году компания существенно увеличила инвестиции в обновление теплосетевой инфраструктуры регионов присутствия. Нижегородскому филиалу в рамках целевой программы модернизации теплосетевого комплекса дополнительно выделено 471 млн рублей. Это позволило увеличить плановый объем перекладок в Дзержинске на 4,6 км, в Кстове – на 4,9 км. С учетом дополнительных средств объем инвестиций в подготовку к отопительному сезону 2021/22 гг. и модернизацию тепловых сетей Нижегородского филиала Т Плюс превысит 1 млрд рублей. В общей сложности в Дзержинске планируется заменить 12,3 трубопроводов тепловых сетей в Кстове и Кстовском районе – 16 км.

"Объемы реконструкции теплосетей значительно выросли по сравнению с предыдущими годами, работы одновременно ведутся на многих участках. Поэтому для удобства жителей мы решили разместить информацию о ведущихся и предстоящих перекладках на специальном сайте. Пользователи найдут здесь адреса и сроки проведения работ, карты-схемы с обозначением реконструируемых участков. Предусматривается на сайте и возможность обратной связи для жителей", – отметил директор Нижегородского филиала Т Плюс Александр Фролов.

СПРАВКА:
Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис.
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.
Производственная площадка Кстовские тепловые сети (КТС) в составе Нижегородского филиала "Т Плюс" образована в 2017 году. КТС обслуживают 127 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, 29 км трубопроводов сетей горячего водоснабжения, 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов.

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Теги:
Т Плюс Технологии
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