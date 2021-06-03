Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Школу 800" достроят до конца августа
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2021 12:32  [63] Ещё 544 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
28 июля 2021 12:05  [107] Повышенное содержание вредных бактерий обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя
28 июля 2021 11:40  [183] Первая временная объездная дорога построена на М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань"
28 июля 2021 11:30  [100] Евгений Люлин поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"
28 июля 2021 11:10  [170] Два земельных участка присоединят к кладбищу "Новопокровское" в Нижнем Новгороде
28 июля 2021 10:06  [208] Обновленную транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина запустят в августе
28 июля 2021 09:33  [202] Иконостас из 112 икон установят в церкви в честь Вознесения Господня Нижнего Новгорода
27 июля 2021 20:25  [1032] Бесплатный электробус начал курсировать в постоянном режиме в Нижнем Новгороде
27 июля 2021 20:12  [364] "Капремонты школ должны стать комплексными программами благоустройства", - Елена Шмелева
27 июля 2021 19:58  [629] Открытие Чкаловской лестницы после реконструкции запланировано на 1 августа
Общество

Евгений Люлин поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"

28 июля 2021 11:30  [100] Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 27 июля посетил с рабочим визитом Дзержинск. Спикер регионального парламента поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов "Большая перемена".

В ходе мероприятия Евгению Люлину рассказали об итогах второго сезона Всероссийского конкурса, который стартовал 26 марта 2021 года. Его ключевая цель - дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора стала не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Отличительной особенностью второго сезона конкурса стало то, что к учащимся 8-10 классов и студентам среднего профессионального образования 1-3 курса присоединились школьники 5-7 классов - их было зарегистрировано 1356 человек. Для этих ребят была разработана специальная образовательная игровая платформа. В рамках дистанционного этапа участники в формате онлайн-игры выполняли задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. Завершающим этапом дистанционного отбора стали онлайн-собеседования с экспертами, по итогам которых из Дзержинска на финал в Международный детский центр "Артек" поехали 7 школьников 5-7 классов школ № 7,13 и 22.

Всего в финале конкурса в "Артеке" приняли участие 660 ребят. В финальных соревнованиях дети проектировали "школу будущего". Кроме того, они смогли показать свои таланты руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов.

Победителями стали 303 человека из 66 регионов страны. Среди них трое школьников из Дзержинска (учащиеся 5–7-х классов): семиклассницы Вероника Фильцова и Анна Дёмкина, учащиеся школы № 22 с углубленным изучением французского языка и Квасова Мария, учащаяся 6 класса школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Как рассказала на встрече одна из победительниц конкурса Вероника Фильцова, секрет успеха прост: нужно идти вперед, никогда не сдаваться, верить в себя и в свои силы.

"В этом конкурсе было самое главное показать умение работать в команде и одновременно быть лидером и командным игроком, который может поддержать другого и свои идеи. Этот конкурс как раз развивает навыки коммуникации и командной работы. Думаю, что мне помог опыт, родители, поддержка друзей и окружение людей, которые идут с тобой к одной цели и с которыми ты мыслишь одинаково", - рассказала Вероника Фильцова.

Главной наградой для победителей в этой возрастной категории станет "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно в сентябре этого года. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы.

"Меня порадовало, что нижегородские школьники активно включились в эти конкурсные соревнования. И регион был представлен очень широко. Большое количество участников было из Дзержинска. Это говорит о том, что здесь много творческих ребят. Участие в конкурсе было непростым. Но несколько ребят из Дзержинска все-таки стали победителями. Безусловно, они получили огромный опыт, общаясь с известными людьми: политиками, руководителями, космонавтами .У них была такая насыщенная программа, что можно позавидовать. Я думаю, что каждый из ребят, участвовавших в конкурсе, получил новые знания и опыт, а самое главное нашел новых друзей. Уверен, что таких ребят надо поддерживать, создавать для них все условия", - сказал Евгений Люлин.

По итогам мероприятия состоялось вручение памятных подарков от администрации города участникам финала Всероссийского конкурса, а также прозвучали поздравления их родителям.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Евгений Люлин Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph