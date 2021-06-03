Евгений Люлин поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 27 июля посетил с рабочим визитом Дзержинск. Спикер регионального парламента поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов "Большая перемена".

В ходе мероприятия Евгению Люлину рассказали об итогах второго сезона Всероссийского конкурса, который стартовал 26 марта 2021 года. Его ключевая цель - дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора стала не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Отличительной особенностью второго сезона конкурса стало то, что к учащимся 8-10 классов и студентам среднего профессионального образования 1-3 курса присоединились школьники 5-7 классов - их было зарегистрировано 1356 человек. Для этих ребят была разработана специальная образовательная игровая платформа. В рамках дистанционного этапа участники в формате онлайн-игры выполняли задания на логику, творческое мышление, способность работать в команде и готовность помогать окружающим. Завершающим этапом дистанционного отбора стали онлайн-собеседования с экспертами, по итогам которых из Дзержинска на финал в Международный детский центр "Артек" поехали 7 школьников 5-7 классов школ № 7,13 и 22.

Всего в финале конкурса в "Артеке" приняли участие 660 ребят. В финальных соревнованиях дети проектировали "школу будущего". Кроме того, они смогли показать свои таланты руководителям крупнейших продюсерских центров и телепроектов.

Победителями стали 303 человека из 66 регионов страны. Среди них трое школьников из Дзержинска (учащиеся 5–7-х классов): семиклассницы Вероника Фильцова и Анна Дёмкина, учащиеся школы № 22 с углубленным изучением французского языка и Квасова Мария, учащаяся 6 класса школы № 7 с углубленным изучением отдельных предметов. Как рассказала на встрече одна из победительниц конкурса Вероника Фильцова, секрет успеха прост: нужно идти вперед, никогда не сдаваться, верить в себя и в свои силы.

"В этом конкурсе было самое главное показать умение работать в команде и одновременно быть лидером и командным игроком, который может поддержать другого и свои идеи. Этот конкурс как раз развивает навыки коммуникации и командной работы. Думаю, что мне помог опыт, родители, поддержка друзей и окружение людей, которые идут с тобой к одной цели и с которыми ты мыслишь одинаково", - рассказала Вероника Фильцова.

Главной наградой для победителей в этой возрастной категории станет "путешествие мечты" на поезде "Большая перемена" от Москвы до Владивостока и обратно в сентябре этого года. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы.

"Меня порадовало, что нижегородские школьники активно включились в эти конкурсные соревнования. И регион был представлен очень широко. Большое количество участников было из Дзержинска. Это говорит о том, что здесь много творческих ребят. Участие в конкурсе было непростым. Но несколько ребят из Дзержинска все-таки стали победителями. Безусловно, они получили огромный опыт, общаясь с известными людьми: политиками, руководителями, космонавтами .У них была такая насыщенная программа, что можно позавидовать. Я думаю, что каждый из ребят, участвовавших в конкурсе, получил новые знания и опыт, а самое главное нашел новых друзей. Уверен, что таких ребят надо поддерживать, создавать для них все условия", - сказал Евгений Люлин.

По итогам мероприятия состоялось вручение памятных подарков от администрации города участникам финала Всероссийского конкурса, а также прозвучали поздравления их родителям.