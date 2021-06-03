Повышенное содержание вредных бактерий обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя

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Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали большое количество вредных бактерий в куриных полуфабрикатах, поступивших на исследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В частности, в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики поступили на проверку полуфабрикаты из мяса птицы - крылышки в маринаде, филе бедра цыплят бройлеров и куриный фарш, произведённые в Нижегородской области.
В поступивших на исследование образцах обнаружено превышение по показателю КМАФАнМ.
В Россельхознадзоре пояснили, что КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в продукте. Данный показатель демонстрирует содержание микроорганизмов - бактерий, дрожжей, плесневых грибов. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, перевозки и реализации пищевых продуктов.
При этом, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наиболее опасны такие продукты для малолетних детей, пожилых и ослабленных людей.
Также отмечается, что данные исследования проводились в рамках частного обращения. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.
Напомним, ранее Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - мяса птицы механической обвалки - выявил в них наличие патогенных микроорганизмов рода сальмонелл.
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