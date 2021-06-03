"Школу 800" достроят до конца августа
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2021 12:32  [64] Ещё 544 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
28 июля 2021 12:05  [108] Повышенное содержание вредных бактерий обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя
28 июля 2021 11:40  [183] Первая временная объездная дорога построена на М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань"
28 июля 2021 11:30  [100] Евгений Люлин поздравил финалистов Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена"
28 июля 2021 11:10  [170] Два земельных участка присоединят к кладбищу "Новопокровское" в Нижнем Новгороде
28 июля 2021 10:06  [208] Обновленную транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина и улицы Ларина запустят в августе
28 июля 2021 09:33  [202] Иконостас из 112 икон установят в церкви в честь Вознесения Господня Нижнего Новгорода
27 июля 2021 20:25  [1032] Бесплатный электробус начал курсировать в постоянном режиме в Нижнем Новгороде
27 июля 2021 20:12  [364] "Капремонты школ должны стать комплексными программами благоустройства", - Елена Шмелева
27 июля 2021 19:58  [629] Открытие Чкаловской лестницы после реконструкции запланировано на 1 августа
Общество

Повышенное содержание вредных бактерий обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя

28 июля 2021 12:05  [108] Общество

Фото: с сайта rb-refcentr.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали большое количество вредных бактерий в куриных полуфабрикатах, поступивших на исследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики поступили на проверку полуфабрикаты из мяса птицы - крылышки в маринаде, филе бедра цыплят бройлеров и куриный фарш, произведённые в Нижегородской области.

В поступивших на исследование образцах обнаружено превышение по показателю КМАФАнМ.

В Россельхознадзоре пояснили, что КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в продукте. Данный показатель демонстрирует содержание микроорганизмов - бактерий, дрожжей, плесневых грибов. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, перевозки и реализации пищевых продуктов.

При этом, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наиболее опасны такие продукты для малолетних детей, пожилых и ослабленных людей.

Также отмечается, что данные исследования проводились в рамках частного обращения. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.

Напомним, ранее Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - мяса птицы механической обвалки - выявил в них наличие патогенных микроорганизмов рода сальмонелл.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
22 июля 2021 12:56  [1841] Арбузы с нитратами обнаружили в Нижегородской области
12 июля 2021 13:55  [8925] Сальмонеллы обнаружили в полуфабрикатах из мяса птицы нижегородского производителя
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph