Повышенное содержание вредных бактерий обнаружили в куриных полуфабрикатах нижегородского производителя Общество

Фото: с сайта rb-refcentr.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники Нижегородского референтного центра Россельхознадзора зафиксировали большое количество вредных бактерий в куриных полуфабрикатах, поступивших на исследование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики поступили на проверку полуфабрикаты из мяса птицы - крылышки в маринаде, филе бедра цыплят бройлеров и куриный фарш, произведённые в Нижегородской области.

В поступивших на исследование образцах обнаружено превышение по показателю КМАФАнМ.

В Россельхознадзоре пояснили, что КМАФАнМ - количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в продукте. Данный показатель демонстрирует содержание микроорганизмов - бактерий, дрожжей, плесневых грибов. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, перевозки и реализации пищевых продуктов.

При этом, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Наиболее опасны такие продукты для малолетних детей, пожилых и ослабленных людей.

Также отмечается, что данные исследования проводились в рамках частного обращения. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.

Напомним, ранее Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов - мяса птицы механической обвалки - выявил в них наличие патогенных микроорганизмов рода сальмонелл.