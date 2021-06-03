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Бизнес

Сборы "Росгосстраха" в первом полугодии 2021 года на 19,3% оказались выше прошлогодних показателей

29 июля 2021 09:05  [92] Бизнес

Сборы "Росгосстраха" в первом полугодии 2021 года на 19,3% оказались выше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что за первые 6 месяцев 2021 года сборы компании "Росгосстрах" составили 48,9 млрд рублей, что на 19,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года (40,9 млрд рублей).

Выплаты клиентам компании по всем видам страхования выросли к аналогичному периоду прошлого года на 18,4% — до 19,3 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за полугодие составила 1,8 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем за первый квартал этого года. Об этом свидетельствует отчетность по ОСБУ старейшего страховщика России, готовящегося отметить в октябре этого года вековой юбилей.

Значительную часть страховой премии «Росгосстраху» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование — как классические программы, так и "коробочные" продукты.

В каналах дистрибуции страховых продуктов «Росгосстраха» наиболее значительные темпы роста в первом полугодии продемонстрировали партнерский (115,5%), корпоративный (112,3%) и агентский (109,1%) каналы продаж. Стабильно наращивают продажи розничных полисов "Росгосстраха" и банки материнской группы — "Открытие" и "РГС Банк". Темпы роста по группе за первые 6 месяцев 2021 года составили 172,1%.

"Понятно, что в 2021-м невозможно повторить финансовые показатели прошлого года, когда во втором квартале из-за масштабных карантинных ограничений отмечалось снижение убыточности в автостраховании и личном страховании. Сейчас на результаты нашей деятельности влияют другие факторы, в том числе — и посткарантинные, — отметил генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. — В частности, негативное влияние на результат компании оказывают ситуация на инвестиционном рынке, следствием которой стала существенная отрицательная переоценка облигаций. Также выросла убыточность в сегменте личного страхования — мы наблюдаем рост обращений, застрахованных в медицинские учреждения. Традиционно в период нестабильности снижается и спрос населения на услуги добровольного страхования, не относящиеся в нашей стране к категории первой необходимости. В то же время стабильные темпы роста во всех ключевых каналах продаж и столь заметное увеличение собранной страховой премии позволяют рассчитывать на то, что юбилейный для "Росгосстраха» 2021 год будет вписан в его историю как еще один год достижений и побед".

СПРАВКА:
ПАО СК "Росгосстрах" — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка "Открытие". На территории РФ действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система "Росгосстрах" отметит 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru

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Теги:
росгосстрах Страхование
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