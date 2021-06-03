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Анонсы событий для СМИ на 28 июля 2021 года
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Общество

Максимальная пожароопасность установится в лесах Нижегородской области с 29 июля

28 июля 2021 14:05  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Специалисты ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" сообщают, что с 29 июля по 2 августа в большинстве районов региона установится высокая (IV класс), а местами чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников.

В частности, под максимальной угрозой находятся лесные угодья в Арзамасском, Ардатовском, Вознесенском, Лысковском, Павловском и других муниципалитетах области.

В этот период повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, а также опасность распространения огня на населённые пункты и линии электропередач и связи.

Специалисты ведомства рекомендуют населению быть предельно осторожными: не жечь сухую траву, не жарить шашлык в лесопарковой зоне, быть осторожным при курении вблизи зелёных насаждений. А при обнаружении очага природного пожара необходимо соблюдать осторожность и оперативно вызвать пожарных или же сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8 (831) 430-01-23.

В соответствии с КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого режима предусмотрены административные штрафы и даже уголовная ответственность.

Напомним, в Ковернинском районе недавно открылась модернизированная лесопожарная станция III типа. Ей передали 35 квадрокоптеров, 17 лесопатрульных автомобилей УАЗ, 11 тракторов "Беларус", семь пожарных автоцистерн, а также тягач КамАЗ, бульдозер, вездеход и лесохозяйственный инвентарь.

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Теги:
Лесные пожары МЧС Пожароопасность
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