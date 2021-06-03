Память четырех выдающихся жителей города увековечат в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Память четырех выдающихся жителей города увековечат в Нижнем Новгороде. Такое решение принято на заседании Гордумы 28 июля 2021 года.

Речь идет о директоре Дворца детского творчества им. В.П. Чкалова Надежде Николаевне Белик, модельере Надежде Петровне Ламановой, директоре Горьковской высшей партийной школы Петре Кузьмиче Спикине и метеорологе Викторе Ивановиче Колкутине.

Мемориальная доска Надежде Белик будет установлена на фасаде ДДТ им. В.П. Чкалова , где она проработала более 50 лет. Кроме того, Надежда Белик руководила научно-практической лабораторией по проблемам воспитания и семьи. Ее вклад в образование был отмечен высокими званиями: Почетный гражданин Нижегородской области, Заслуженный работник культуры РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, дважды лауреат премии города Нижнего Новгорода.

Память художника театрального костюма Надежды Ламановой будет увековечена мемориальной доской на фасаде административного корпуса ННГАСУ на ул. Ильинской. В этом здании ранее находилась Нижегородская Мариинская женская гимназия, которую Надежда Ламанова закончила в 1878 году. Эскиз мемориальной доски выполнила скульптор Татьяна Холуёва.

Памятная табличка в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Петра Спикина будет установлена на здании РАНХиГС.

Кроме того, депутаты согласовали инициативу Российского географического общества об увековечении памяти Виктора Колкутина – Заслуженного метеоролога РФ, на протяжение многих лет возглавляющего Гидрометцентр Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Мемориальная доска разместится на фасаде здания по адресу: улица Бекетова, 10.

Ранее сообщалось, что нижегородский детский лагерь "Звездочка" предлагается назвать в честь Надежды Белик.