Проезд по улицам Дружаева и Дьяконова в Нижнем Новгороде перекроют 29 июля Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 июля будет временно ограничено движение транспорта на улицах Дружаева и Дьяконова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, по улице Дружаева ограничения вводятся с 15:00 до 18:00 на участке дороги от дома №2 корп.1 до дома №17. В это же время будет прекращено движение транспорта по улице Дьяконова на участке дороги от дома №15г до дома №17.



Вместе с тем будет изменено движение городского транспорта:

- троллейбусный маршрут №2 будет следовать по улице Минеева до станции метро "Пролетарская";

- автобусы А-11, Т-44, Т-75 пойдут по улицам Раевского и Львовской в оба направления;

- маршруты А-58, А-69, Т-87 организуют по улицам Раевского, Львовской и проспекту Бусыгина в оба направления;

- автобусы А-64, А-65, А-73, Т-37, Т-65, Т-83, Т-138 проследуют по улице Львовской и проспекту Бусыгина в оба направления.

Специалисты призывают водителей быть внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков, а также планировать пути объезда.

Напомним, на проспекте Ленина остановку общественного транспорта "Главная проходная" перенесли на 150 метров вперёд, в направлении улицы Веденяпина и Молодежного проспекта - к выходу из восточного вестибюля станции метро "Кировская". Это сделано для повышения пропускной способности перекрёстка и удобной пересадки пассажиров из метро на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что до 30 августа будет ограничено движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова. Кроме того, проезд по улице Дмитрия Павлова в Сормове перекроют до 7 августа.