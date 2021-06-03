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Общество

Проезд по улицам Дружаева и Дьяконова в Нижнем Новгороде перекроют 29 июля

28 июля 2021 18:33  [79] Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 29 июля будет временно ограничено движение транспорта на улицах Дружаева и Дьяконова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, по улице Дружаева ограничения вводятся с 15:00 до 18:00 на участке дороги от дома №2 корп.1 до дома №17. В это же время будет прекращено движение транспорта по улице Дьяконова на участке дороги от дома №15г до дома №17.

Вместе с тем будет изменено движение городского транспорта:
- троллейбусный маршрут №2 будет следовать по улице Минеева до станции метро "Пролетарская";
- автобусы А-11, Т-44, Т-75 пойдут по улицам Раевского и Львовской в оба направления;
- маршруты А-58, А-69, Т-87 организуют по улицам Раевского, Львовской и проспекту Бусыгина в оба направления;
- автобусы А-64, А-65, А-73, Т-37, Т-65, Т-83, Т-138 проследуют по улице Львовской и проспекту Бусыгина в оба направления.

Специалисты призывают водителей быть внимательными при движении и следовать указаниям дорожных знаков, а также планировать пути объезда.

Напомним, на проспекте Ленина остановку общественного транспорта "Главная проходная" перенесли на 150 метров вперёд, в направлении улицы Веденяпина и Молодежного проспекта - к выходу из восточного вестибюля станции метро "Кировская". Это сделано для повышения пропускной способности перекрёстка и удобной пересадки пассажиров из метро на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что до 30 августа будет ограничено движение транспорта по улице Головнина на участке от дома № 30 до пересечения с улицей Бекетова. Кроме того, проезд по улице Дмитрия Павлова в Сормове перекроют до 7 августа.

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Теги:
Автозаводский район Дороги Транспорт
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