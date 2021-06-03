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Анонсы событий для СМИ на 29 июля 2021 года
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Политика

"Вместе с жителями активно обсуждаем народную программу по задачам федерального и регионального уровня", - Артем Кавинов

29 июля 2021 10:07  [51] Политика

"Вместе с жителями активно обсуждаем народную программу по задачам федерального и регионального уровня", - заявил Артем Кавинов после получения удостоверения кандидата в депутаты на выборах в Государственную Думу ФС РФ.

"Темп работы снижать не планирую: поездки по районам и округу продолжу в традиционном ежедневном режиме", - добавил кандидат в депутаты.

"Вместе с жителями сейчас активно обсуждаем народную программу и предложения, которые могут в нее войти, по приоритетным задачам как федерального, так и регионального уровня. Предложений много, особенно активны серверные районы области", - сказал в заключение Артем Кавинов.

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Теги:
Выборы Государственная Дума Единая Россия
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