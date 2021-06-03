Свет временно отключили в домах на 21 улице Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет временно отключили в домах на 21 улице Нижнего Новгорода 29 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Под отключение попали преимущественно частные дома в Ленинском, Сормовском и Автозаводском районах.

Так, с 8:00 электроснабжение приостановлено в домах №1 и 3а по ул. Таганской, а также №4 и 8 по ул. Нахимова, с 9:00 - №№ 57, 57/1, 57/2, 59, 59/1, 59/2, 61/5 по пр. Ленина и в 57 частных домах на улицах Палехская, Дружбы, Заозерная, Лагерная в Ленинском районе. Поставка коммунальной услуги возобновится в 17:00.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 света не будет в частном секторе на ул. Большая Починковская, с 9:00 до 17:00 - в частном секторе на улицах Красных Зорь, Карпинского, Линдовская, с 9:30 до 14:00 - в частном секторе на улицах Заболотная, Землячки, Я. Шишкина, Клинкерная, Трансформаторная, Биробиджанская, Рябиновая, с 10:00 до 14:00 - в домах №1 и 1а по ул. Островского, а также №111 по ул. Культуры.

В Автозаводском районе свет отключат с 13:00 до 17:00 в домах №№2, 4, 4а, 6, 8, 10 по Южному шоссе.

Сообщается, что отключения связаны с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.