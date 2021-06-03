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Общество

Книга об истории нижегородского теплоснабжения вышла в Нижнем Новгороде

29 июля 2021 15:00  [108] Общество

Книга "Теплая история нижегородского дома" вышла в Нижнем Новгороде, изданная по инициативе и при поддержке АО "Теплоэнерго" в преддверии 800-летнего юбилея города.

Как сообщает пресс-служба "Теплоэнерго", "Теплая история нижегородского дома» - это очерки по истории теплоснабжения Нижнего Новгорода, начиная от дровяных печей, заканчивая современными отопительными системами. В масштабном и первом в своем роде исследовании нижегородские ученые наглядно и подробно описали способы и системы отопления помещений в городе в разные годы, рассказали об инженерах – пионерах нижегородской теплоэнергетики и их изобретениях, показали становление и развитие теплоэнергетической науки в вузах города, а также запечатлели на страницах книги воспоминания ветеранов-энергетиков, которые были не просто свидетелями технического прогресса в этой жизненно важной сфере, а осуществляли его своими руками.

Как отметил на встрече, посвященной выходу книги, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, издание уникально и благодаря простому изложению будет интересно широкому кругу читателей, а благодаря строгой точности фактов будет полезно студентам.

"Студентам эта книга будет полезна потому, что изучение любого предмета начинается с его истории - невозможно стать профессионалом настоящего, не зная прошлого своей профессии. Это серьезный исторический очерк, который охватывает несколько столетий истории теплоснабжения Нижнего Новгорода", - заявил Андрей Лапшин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поблагодарил всех, кто приложил свои силы, знания и энтузиазм к созданию книги. "Уверен, мы подарили Нижнему Новгороду новую удивительную летопись важной части его истории. В ней много интересных технических фактов, но хочу сказать, что "железо железом", а самое дорогое и ценное – это истории людей, которые создавали и развивали нижегородское теплоснабжение. Я благодарен всем, кто принял участие в создании книги. Это получилась действительно очень теплая книга", - отметил он.

Кроме того, Илья Халтурин сообщил, что у компании есть идея создать в Нижнем Новгороде музей теплоснабжения, в котором были бы собраны образцы оборудования, демонстрирующие этапы развития теплотехники.

Главный редактор газеты "День города. Нижний Новгород", издатель книги Сергей Авдеев особо отметил, что "если бы не самый взыскательный читатель – Илья Вячеславович Халтурин – этой книги бы не было". "Я еще не видел таких руководителей, которые бы так скрупулезно и внимательно следили за работой авторов. Хочу сказать ему огромное спасибо, потому что для меня это человек – истинный технический интеллигент самой высокой пробы. Он сделал такие деликатные, но такие точные ремарки, которые нам очень помогли. Без этой совместной работы с Теплоэнерго, без заинтересованности самого руководителя, конечно, не было бы такой точности с технической точки зрения", - добавил он.

Профессор кафедры теплогазоснабжения ННГАСУ, доктор технических наук и один из авторов книги Алексей Кочев, рассказывая о создании книги, особо отметил роль профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой. "Благодаря ее авторитету перед нами открывались все двери архивов, музеев и библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Нам разрешали фотографировать даже там, где это обычно запрещено. Мы получили доступ к уникальным документам и объектам", - добавил Алексе Кочев.

Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова приветствовала появление очерков по истории нижегородского теплоснабжения. "Я считаю, что издание этой книги - это большое событие к юбилею города. Это книга о жизни города в своем очень важном аспекте. Потому что действительно в наших широтах без тепла жить нельзя. Но тут есть и своя философия – без тепла человеческого общения жить нельзя, без тепла семейного жить нельзя, без тепла физического жить нельзя – мы люди, и нам нужно тепло", - особо подчеркнула Татьяна Виноградова.

Автор книги - доцент кафедры теплоснабжения ННГАСУ, кандидат технических наук Михаил Соколов рассказал, что идею написать книгу об истории теплоснабжения он встретил "не с пустыми руками", поскольку ранее занимался исследованием особенностей отопления старинных храмов, и уже имел некоторые наработки.

"Работать было очень интересно, мы старались сделать книгу максимально понятной и наглядной, поэтому писали ее доступным для неспециалистов языком и наполнили самыми разнообразными иллюстрациями, включая гравюры", - сказал Михаил Соколов.

В завершении презентации генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин подарил библиотеке ННГАСУ комплект книг "Теплая история нижегородского дома" и заверил, что все вузы и библиотеки города получат аналогичные подарки к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
800 летие Книги Теплоэнерго
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