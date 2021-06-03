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Общество

Один из входов станции метро "Пролетарская" в Нижнем Новгороде закрыли с 29 июля

29 июля 2021 16:11  [31] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде в связи с проведением работ по сносу павильона метро на проспекте Ленина с 29 июля временно закрыт сход № 4 южного вестибюля станции "Пролетарская". Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Отмечается, что перекрыт выход к заводу "Теплообменник", домам № 79 и № 81 по проспекту Ленина, а также остановке общественного транспорта, следующего в направлении улицы Переходникова.

Теперь пересечь проспект Ленина можно будет через подземный пешеходный переход северного вестибюля, выход которого ведёт к улице Новикова-Прибоя.

Вход и выход на станцию метро "Пролетарская" будет осуществляться через сходы северного вестибюля и сходы южного вестибюля в районе дома № 76 по проспекту Ленина.

Кроме того, изменится режим работы северного вестибюля станции метро "Пролетарская": он будет открыт с 5:10 до 0:15.

Остановка троллейбусов маршрутов № 2, 11, 12, автобусов маршрутов А-20, А-31, А-40, А-56, А-63, А-68, А-77, Т-13, Т-40, Т-59, Т-67, Т-97 в направлении Автозаводского района временно переносится к дому №77 по проспекту Ленина.

В дептрансе добавили, что сход будет открыт, когда будут закончены работы по демонтажу павильона.

Ранее сообщалось, что четыре павильона над входами в метро снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода: на станциях метро "Заречная" и "Двигатель Революции". Кроме того, были демонтированы бесхозные мини-маркеты над подземными переходами около Дворца спорта.

Напомним также, что на проспекте Ленина перенесли остановку общественного транспорта "Главная проходная" на 150 метров вперёд, в направлении улицы Веденяпина и Молодежного проспекта - к выходу из восточного вестибюля станции метро "Кировская". Это сделано для повышения пропускной способности перекрёстка и удобной пересадки пассажиров из метро на наземный транспорт.

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Теги:
Метро Снос Транспорт
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