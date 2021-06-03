Более 550 млн рублей направят на развитие инфраструктуры ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области в 2021 году Экономика

Более 550 млн рублей будет направлено на развитие дорожной и инженерной инфраструктуры перспективной территории второй очереди особой экономической зоны "Кулибин" в 2021 году в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства выделены в рамках постановления Правительства РФ №1704. Соответствующие поправки в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" приняли депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 29 июля 2021 года.

Речь идет о территории площадью 430 га, которая непосредственно примыкает к границам ОЭЗ "Кулибин" и будет включена в заявку на расширение особой экономической зоны. Заявку планируется направить в Минэкономразвития России в 2021 году. На этой территории будут распространяться те же льготные налоговые ставки, которые существуют сейчас*.

"За прошедший год существования ОЭЗ "Кулибин" его экспертный совет одобрил семь резидентов. Общее число сотрудников резидентов существующей первой очереди ОЭЗ к 2029 году планируется довести минимум до 2,5 тысячи человек, а совокупный объем налоговых отчислений компаний-резидентов в бюджеты разных уровней должен достичь 7 млрд рублей", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он добавил, что одним из ключевых направлений, на которых специализируется особая экономическая зона "Кулибин", является химическая промышленность.

"Для региона, и в особенности для Дзержинска, где располагается ОЭЗ, химическая промышленность – один из самых перспективных драйверов роста. Стараемся развивать это направление комплексно: ведется работа над реализацией кадрового потенциала, запущен процесс создания химического промышленного кластера, к продвижению разработок химической промышленности подключается Нижегородский НОЦ, на территории первой очереди ОЭЗ в 2022 году будет запущен "Технопарк H2O" для проведения научных исследований", - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора подчеркнул, что бизнес активно включился в работу и выражает заинтересованность в таком развитии отрасли.

"Развитие инфраструктуры ОЭЗ – это новые автомобильные дороги, очистные сооружения, сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения. Мы работаем над развитием зоны, в которой инвестору будет выгодно и интересно работать, вкладываться в собственное производство, развиваться. Эти возможности значительно увеличат экономический потенциал региона", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов подчеркнул: уже сейчас можно сказать, что все показатели эффективности ОЭЗ удастся выполнить досрочно и существующая площадь ОЭЗ (72,3 га) заполнится достаточно быстро.

"В то же время в нашем портфеле есть проекты, для которых требуются площади, превышающие текущие возможности зоны. Поэтому, чем раньше мы начнем готовить площадку, тем скорее на ней смогут разместиться резиденты, которые уже сейчас выражают решимость реализовать свои проекты на перспективной территории", - отметил Тимур Халитов.

Напомним, что регионы, активно развивающие инфраструктуру, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1704 от 19 октября 2020 года получили право на списание долгов по бюджетным кредитам. Согласно постановлению объем снижения задолженности в среднем соответствует сумме налогов, которые поступят в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов.

ОЭЗ "Кулибин" была создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года №724. Ее управляющей компанией стала Корпорация развития Нижегородской области, которая занималась подготовкой заявки на ее создание.

*Преференциальные условия ОЭЗ "Кулибин" снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог.