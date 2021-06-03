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Происшествия

Похитившего ребенка с детской площадки нижегородца отправили на принудительное лечение

29 июля 2021 17:22  [75] Происшествия
Площадка, с которой увели ребенка

Площадка, с которой увели ребенка

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Похитившего ребенка с детской площадки нижегородца отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Суд признал 35-летнего мужчину виновным по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Было установлено, что утром 17 мая этого года он, будучи в нетрезвом состоянии, подошел к 6-летнему мальчику на детской площадке на ул. Заломова и предложил ему погулять с собакой. После этого он увел ребенка в неизвестном направлении. Местонахождение ребенка было установлено только ночью 18 мая.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством.  В связи с этим было принято решение направить его на лечение в стационар.

Напомним, что ребенка помогли найти пользователи соцсети, которые видели мальчика, идущего за руку с мужчиной по ул. Большой Покровской. Внешность похитителя зафиксировала уличная камера наблюдения. Cотрудники полиции обнаружили ребенка вместе с обвиняемым в Сормовском районе.

(Обвиняемый, скриншот видео СУ СК России по Нижегородской области)

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Теги:
Дети Похищение Следственное управление
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