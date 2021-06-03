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Общество

Фонд защиты дольщиков восстановит права почти четырех тысяч россиян

29 июля 2021 17:12  [82] Общество

Фонд защиты дольщиков восстановит права почти четырех тысяч россиян, сообщили в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Согласно принятым решениям Фонда защиты дольщиков во главе с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным будут восстановлены права 3995 граждан, которые приобрели жилье в 12 субъектах Российской Федерации, в том числе, Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 1493 человека получат жилье после завершения строительства, 2502 дольщикам будут выплачены компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. На данные меры будет выделено более 8,86 млрд рублей.

"Знаю, что тема дольщиков - одна из самых больных для граждан страны, вижу, как вы пишите и понимаю, что каждый ждет, когда решится именно его вопрос. Но могу сказать, что мы активно работаем по этому направлению и принимаемые нами решения тому доказательство. Надеюсь, в конечном итоге нам удастся окончательно решить эту
Проблему", - написал Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что на начало 2020 года в Нижегородской области было 190 проблемных домов, в которые вложили деньги 6 188 дольщиков. В течение прошлого года были восстановлены права 4 949 граждан. Поскольку за это время были дополнительно выявлены ещё проблемные дома, то на начало 2021 года в регионе число обманутых дольщиков составляет 1 654.

Напомним, что более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области. В 2021 году планируется завершить работы на ЖК "Квартал Европейский" (дом 7), ЖК "Сердце Нижнего", ЖК "Радуга" II и III очереди.

В Нижегородской области на начало 2021 года числилось 50 проблемных домов. Годом ранее - в 2020 были восстановлены права 3 527 дольщиков (6 188 на начало 2020 года).

Напомним также, что в регионе работает региональный фонд защиты прав дольщиков.
Фонд может перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства.

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Теги:
Долгострои Дольщики Строительство
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