"Центризбирком принял разумные правила аккредитации СМИ на предстоящие выборы", - Александр Резонтов Общество

"Центризбирком, на мой взгляд, принял разумные правила аккредитации СМИ на предстоящие выборы. Для добросовестных, ответственных и профессиональных СМИ такой порядок является адекватным", - заявил директор информационного вещания телекомпании "Волга", академик Российского телевидения Александр Резонтов, говоря о новых правилах аккредитации СМИ на предстоящие выборы.

Во-первых, по его словам, обновленный порядок аккредитации достаточно четко разграничивает работу журналистов, зарегистрированных СМИ и тех, кто хотел бы использовать журналистское удостоверение и близость к выборам для целей, не связанных с их освещением. "То, что аккредитацию может получить представитель СМИ, работающий как минимум два месяца до назначения выборов, тоже, на мой взгляд, разумно и поможет отсечь тех, кто "примазывается" к выборам по каким-то иным причинам", - отметил Александр Резонтов.

"Второе – это возможность находиться не только на избирательных участках все три дня голосования, но и прописанное теперь право журналистов присутствовать при проведении выездного голосования, с возможностью фото- и видеофиксации. Это важно, интересно, и многие, особенно телевизионные журналисты, думаю, этим правом воспользуются", - добавил академик Российского телевидения.

Третье. Сама аккредитация заявлена как аккредитация уведомительного характера. По сути, право на нее для СМИ основано на их опыте и репутации. Для тех, кто подходит к делу ответственно, это логично. Для районных и муниципальных СМИ к тому же к ним приближен тот избирком, который выдаст им аккредитацию", - продолжил собеседник агентства.

Александр Резонтов напомнил, что в ряде регионов, в том числе в Нижегородской области, выборы в сентябре пройдут в электронном формате. Это новое дело, которое требует понимания избирателей, кандидатов, партий, особого внимания избиркомов и наблюдателей, а также журналистов.

"Я думаю, особенность работы журналистов и, прежде всего, связанные с этим наши права могли бы быть отражены и закреплены при аккредитации. Это то, что нельзя потрогать, но обязательно нужно знать, понимать и в той или иной степени контролировать именно в связи с электронными выборами. Например, речь могла бы идти о регламентированном доступе аккредитованных СМИ с участием ответственных специалистов к работе центров обработки данных голосования. Это повысило бы доверие к выборам в целом, а также к этой относительно новой процедуре голосования. Это такое дополнение и пожелание к обновленному и разумному порядку аккредитации СМИ на предстоящие выборы", - отметил в заключение Александр Резонтов.