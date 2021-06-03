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Общество

Опасный для жизни канцероген найден в почвах Нижнего Новгороде

30 июля 2021 11:57  [94] Общество

Опасный для жизни канцероген - бенз(а)пирен - найден в почвах Нижнего Новгороде, сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр" Россельхознадзора.

Исследования почв в областном центре были приведены специалистами
лаборатории химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".

Семь "почвенных образцах" не соответствовали по показателю "массовая доля бенз(а)пирена" согласно СанПиНу 1.2.3685-21. "Точной информации нет, откуда были взяты пробы почвы", - отметили в пресс-службе ведомства, пояснив, что материал был получен без территориальной привязки к районам города.

СПРАВКА:
Бенз(а)пирен – наиболее стойкий, сильный и при этом широко распространенный канцероген среди ПАУ, является веществом первого класса опасности, изменения, вызываемые им в организме, необратимы и восстановлению не подлежат.

Появление бенз(а)пирена в окружающей среде является главным образом следствием деятельности человека – результатом технического прогресса. Накопление его преимущественно в почве, меньше в воде. Из почвы попадает опять в ткани растений и дальше распространяется по трофическим цепям.

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Теги:
Медицина и здоровье Экология
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