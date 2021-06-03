Опасный для жизни канцероген найден в почвах Нижнего Новгороде

Опасный для жизни канцероген - бенз(а)пирен - найден в почвах Нижнего Новгороде, сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр" Россельхознадзора.
Исследования почв в областном центре были приведены специалистами
лаборатории химико-токсикологических исследований ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора".
Семь "почвенных образцах" не соответствовали по показателю "массовая доля бенз(а)пирена" согласно СанПиНу 1.2.3685-21. "Точной информации нет, откуда были взяты пробы почвы", - отметили в пресс-службе ведомства, пояснив, что материал был получен без территориальной привязки к районам города.
СПРАВКА:
Бенз(а)пирен – наиболее стойкий, сильный и при этом широко распространенный канцероген среди ПАУ, является веществом первого класса опасности, изменения, вызываемые им в организме, необратимы и восстановлению не подлежат.
Появление бенз(а)пирена в окружающей среде является главным образом следствием деятельности человека – результатом технического прогресса. Накопление его преимущественно в почве, меньше в воде. Из почвы попадает опять в ткани растений и дальше распространяется по трофическим цепям.
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