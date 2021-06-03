Павильон "Цветы" рядом с театром драмы в Нижнем Новгороде демонтируют Общество

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Павильон "Цветы" рядом с Нижегородским государственным театром драмы им. Горького в Нижнем Новгороде демонтируют. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.

"Помните его? Кажется, он стоял там вечно. Но к 800-летию город избавляется от старого "хлама", - говорится в сообщении.

В администрации Нижегородского района НИА "Нижний Новгород" подтвердили снос торгового объекта.

"Собственник павильона устанавливает новый в рамках концепции развития НТО", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.