Павильон "Цветы" рядом с театром драмы в Нижнем Новгороде демонтируют

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Павильон "Цветы" рядом с Нижегородским государственным театром драмы им. Горького в Нижнем Новгороде демонтируют. Об этом сообщают очевидцы в группе в соцсети ВКонтакте.
"Помните его? Кажется, он стоял там вечно. Но к 800-летию город избавляется от старого "хлама", - говорится в сообщении.
В администрации Нижегородского района НИА "Нижний Новгород" подтвердили снос торгового объекта.
"Собственник павильона устанавливает новый в рамках концепции развития НТО", - пояснили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
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