Благоустройство Почаинского оврага и Почаинского бульвара ведётся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Территорию Почаинского оврага в историческом центре Нижнего Новгорода благоустроят: там уберут свалки и старые деревья, отремонтируют ограждение, дорогу и тротуары. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Так, на прошлой неделе на территории Почаинского оврага стартовали комплексные ремонтные работы. Там восстанавливают ограждение на пересечении Зеленского съезда и улицы Добролюбова - залили бетонные столбы и парапеты и уже устанавливают конструкции ограждения.

Работы ведёт ООО "Вектор", отметили в администрации, их планируется завершить в течение двух недель.

Помимо проведения ремонтных работ, склоны Почаинского оврага будут очищаться от несанкционированных свалок, дикорастущей древесно-кустарниковой поросли и упавших деревьев.

Кроме того, вдоль всей Почаинской улицы будет проведён капитальный ремонт проезжей части, которыми займётся МКУ "ГУММиД".

Не стоит забывать и про благоустройство Почаинского бульвара - пешеходного маршрута от Лыковой дамбы до набережной Федоровского и улицы Рождественской, которые также ведётся в настоящее время. Ранее сообщалось, что в этом году будет благоустроен один из фрагментов Почаинского променада – от улицы Добролюбова до улицы Почаинской по бровке оврага. Площадь работ превысит 2,4 га. Благоустройство планируется завершить до начала августа.

Напомним, работы здесь проходят за счёт внебюджетных средств. Компания ПАО "Русполимет" выделила более 50 млн рублей на благоустройство бульвара.