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Общество

"Горячая линия" по вопросам празднования 800-летия пройдет в Нижнем Новгороде 2 августа

30 июля 2021 15:24  [109] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Горячая линия" по вопросам празднования 800-летия пройдет в Нижнем Новгороде 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сотрудники департамента культуры ответят на вопросы нижегородцев, касающиеся подготовки города к юбилею.

Задать вопрос можно будет с 17:00 до 18:00 по телефону: 439-12-84.

Напомним, что гала-шоу 800-летия состоится 21 августа 2021 года. Главным режиссером шоу стал чемпион мира по фигурному катанию, продюсер Илья Авербух. Центральной темой шоу станет водная стихия. На сцене одновременно будут выступать более 100 артистов - танцоры балета, современной хореографии и народного танца, а также водные акробаты. Кроме того, состоится масштабное световое шоу.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Праздники
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