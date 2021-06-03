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Общество

Знатоки истории Нижнего Новгорода могут выиграть фирменные призы с символикой "Нижний 800"

30 июля 2021 16:29  [50] Общество

Знатоки истории Нижнего Новгорода могут выиграть фирменные призы с символикой "Нижний 800", сообщает pravda-nn.ru.

Нижегородский областной информационный центр совместно с АНО "Центр 800" организовал конкурсную программу, посвященную 800-летию Нижнего Новгорода, в рамках которой можно выиграть призы с официальной символикой празднования юбилея областного центра.

Участниками конкурсов могут стать жители Нижегородской области старше 16 лет. Для этого до 20 сентября необходимо разгадывать кроссворды, отвечать на вопросы тестов, участвовать в конкурсах в соцсетях, чтобы проверить свои знания. Все участники получат сувениры на память, а настоящих знатоков истории Нижнего Новгорода ждут призы. Среди них - полет на воздушном шаре, сертификаты на покупки во флагманском магазине "Нижний 8002, эксклюзивные пазлы, кружки, фирменные магниты, значки и слэп-браслеты с юбилейной символикой. Информация о конкурсной программе представлена на сайте:

Для участия в конкурсах необходимо выполнить специальное задание и заполнить форму ответа. Победители определяются каждую неделю с помощью генератора случайных чисел во время прямых трансляций на сайте и в группе "ВКонтакте": vk.com/pravdann.

Призы будут выдаваться в отделениях "Почты России" с 20 августа по 1 ноября.

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Теги:
800 летие Конкурсы Юбилеи и праздники
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