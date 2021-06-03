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Общество

Качество воды в восьми нижегородских озер не соответствует норме

30 июля 2021 16:56  [156] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Качество воды в восьми нижегородских озер не соответствует норме. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Речь идет об озерах Силикатное (оба пляжа, Ленинский район), Лунское, Пестичное, Светлоярское (оба пляжа, Сормовский район), Мещерское, Больничное, Сортировочное (оба пляжа, Канавинский район), Верхнее (Щелоковский хутор, Приокский район).

По данным на 30 июля, качество воды в них не соответствует по микробиологическим показателям. При этом вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным. По санитарно-химическим показателям качество воды в водоемах Нижегородской области находится в пределах фоновых значений.

Кроме того, в воде озера Автозаводского ПКиО I очереди на ул. Героя Смирнова (Земснаряд) обнаружены гельминты церкарии, вызывающие у человека церкариозный дерматит ("зуд купальщика").

Управление Роспотребнадзора рекомендует нижегородцам купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этих целей местах.

При купании не следует допускать попадания воды в рот. Если это случилось, рекомендуется следить за собственным здоровьем. При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в медицинское учреждение. Кроме того, при попадании воды в рот очень важно сразу прополоскать рот бутилированной водой, это снизит риск заражения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести озерах Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Здоровье Плавание Роспотребнадзор
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