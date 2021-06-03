Евгений Люлин призвал нижегородцев бережно относиться к открытой после масштабной реконструкции Чкаловской лестнице Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал нижегородцев бережно относиться к открытой после масштабной реконструкции Чкаловской лестнице, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.

"Масштабные работы по реконструкции одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода – Чкаловской лестнице - завершены", - отметил спикер нижегородского парламента, отметив при этом, что нижегородцы ждали с нетерпением ее открытия. "Приятно, что в обновленном виде лестница предстала перед жителями и гостями города именно в год 800-летия Нижнего Новгорода", - добавил он.

Евгений Люлин напомнил, что в рамках работ были выложены новые ступени, проведено укрепление объекта для защиты от обрушений и оползней, обновлен декор – "все для того, чтобы Чкаловская лестница могла радовать нас своей красотой еще долгие годы".

"Я призываю нижегородцев относиться с должным уважением к объекту культурного наследия и сохранять его новый облик после официального открытия", - добавил в заключение председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, что 1 августа в Нижнем Новгороде после продолжительной реконструкции открылась Чкаловская лестница. В ходе открытия выступил Симфонический оркестр Мариинского театра и состоялось аудиовизуальное шоу.

Откроется лестница для посещений 4 августа. В настоящее время там ведется демонах сценических конструкций.

В ходе реконструкции заменили все разрушенные ступени, сохранив два исторических пролета. Также отремонтировали кирпичную кладку наружной и внутренней стен, заменили железобетонные конструкции, усилили подпорные стены, установили ливневые и водосборные колодцы системы водоотведения.